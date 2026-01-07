Zoológico Municipal recebe projeto Ecoférias neste mês
Foto: Arquivo/Prefeitura de Catanduva - Projeto tem objetivo de resgatar a magia das brincadeiras antigas
Atividades serão realizadas nos dias 13, 15, 20 e 22 de janeiro, das 14h às 16h
Por Da Reportagem Local | 07 de janeiro, 2026
As férias chegaram e o projeto Ecoférias no Zoo terá programação especial para a criançada se desconectar das telas e se conectar com o mundo real. O objetivo é resgatar a magia das brincadeiras antigas em um cenário cercado de animais e muita natureza.
O roteiro tem pular corda e elástico, vai e vêm, dança das cadeiras, peteca e corrida do saco, e muito mais. As atividades serão nos dias 13, 15, 20 e 22 de janeiro, das 14h às 16h, no Zoológico de Catanduva, que fica na rua 3 de Maio, 17. A entrada é gratuita.
