Feira da Empregabilidade da ACE é realizada hoje no Clube de Tênis

A Associação Comercial e Empresarial de Catanduva (ACE) realiza nesta quarta-feira, 25 de fevereiro, das 14h às 20h, o 1º ACE Emprega - Feira da Empregabilidade. O evento será realizado no Salão de Eventos do Clube do Tênis com a proposta de aproximar profissionais que desejam nova oportunidade no mercado e empresas com postos de trabalho disponíveis.

Ao mesmo tempo, a feira oferecerá vitrine real para quem busca recolocação ou o primeiro emprego, permitindo que o candidato apresente suas competências diretamente aos departamentos de Recursos Humanos de diversas empresas da região, incluindo companhias multinacionais, em um ambiente planejado para o networking e recrutamento.

Segundo o presidente da ACE, Fabio Rinaldi Manzano, a feira é um marco no apoio ao ecossistema econômico da região. “A ACE Emprega foi idealizada para ser essa ponte necessária: de um lado, ajudamos o trabalhador a encontrar sua vaga e, de outro, oferecemos solução imediata ao associado que precisa de talentos para crescer”, destaca.

Para garantir a qualidade técnica e o suporte educacional, a ACE conta com o apoio institucional da Fatec, do Instituto Federal (IFSP), do Senai e do Sesi, instituições que são referência em qualificação profissional e que orientarão os participantes durante o evento.

Para participar do 1º ACE Emprega Catanduva, é obrigatório realizar dois cadastros: o primeiro é a inscrição no evento pelo Sympla (www.sympla.com.br) e o segundo é o cadastro na plataforma de vagas da ACE (https://acecatanduva.empregare.com). Também é sugerida a doação de um quilo de alimento que será destinado à instituição beneficente. Informações: 17 3524-9844.