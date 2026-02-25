Samu Regional recebeu mais de 1.370 ligações durante o Carnaval

O Consirc - Consórcio Intermunicipal de Saúde da Região de Catanduva divulgou balanço dos atendimentos realizados pelas equipes do Samu durante o período de Carnaval. Os dados foram consolidados pela Central de Regulação de Urgências e fazem referência a 13 a 17 de fevereiro.

De acordo com o relatório, foram registradas 1.372 ligações telefônicas no período, com 331 ambulâncias encaminhadas para atendimento, sendo 319 deslocamentos da USB (Unidade de Suporte Básico) e 12 da USA (Unidade de Suporte Avançado) – representando casos mais graves.

A Unidade de Suporte Avançado é uma UTI sobre rodas, sendo acionada quando cada segundo faz diferença. Ela possui equipamentos para iniciar o atendimento no local em emergências como parada cardíaca, trauma, AVC, insuficiência respiratória e pacientes em estado crítico.

Do total de atendimentos no Carnaval, 269 foram pré-hospitalares (81%), casos em que a vítima é socorrida, estabilizada e encaminhada ao hospital. Outros 62 atendimentos (19%) foram inter-hospitalares, ou seja, o paciente é transportado de uma unidade de saúde para outra.

As principais causas do chamado ao Samu foram clínicas, alcançando 61,03% dos casos. Na sequência do ranking aparecem causas traumáticas (20,54%), psiquiátricas (10,88%), obstétricas (2,42%) e, por fim, pediátricas (0,91%).

Já com relação à faixa etária, a maioria dos pacientes tinha 60 anos ou mais, respondendo por 43,5% do total de atendidos. O grupo de 40 a 59 anos representou 18,73%, enquanto o de 20 a 39 anos chegou a 17,82%. Entre as crianças, 1 a 9 anos somou 3,32% e menores de 1 ano 0,91%.

“Mais do que números, esses resultados representam trabalho em equipe, organização operacional e dedicação contínua à assistência da população”, enalteceu o Consirc.

NORMALIDADE

Ao jornal O Regional, a coordenação do Consirc afirmou que, em virtude da inexistência de festividades de grande porte em Catanduva durante o período carnavalesco, não houve impacto relevante na demanda operacional do Samu.

“O quantitativo de ocorrências e de ligações recebidas manteve-se dentro da média histórica observada em períodos regulares, não sendo identificado aumento significativo associado a eventos festivos. Dessa forma, o serviço transcorreu dentro da normalidade operacional, assegurando a continuidade, a eficiência e a qualidade da assistência prestada à população.”