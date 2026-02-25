Inscrições para Vestibular da Univesp continuam abertas em Catanduva

Quem deseja ingressar no ensino superior ainda tem tempo. Seguem abertas as inscrições para o Vestibular 2026 da Universidade Virtual do Estado de São Paulo (Univesp), que disponibiliza 135 vagas gratuitas no polo de Catanduva.

As oportunidades são divididas entre três áreas de formação, com 45 vagas em cada eixo: Licenciatura, Computação e Negócios e Produção.

Na área de Licenciatura, os candidatos podem optar por Letras, Matemática ou Pedagogia. Já no eixo de Computação, estão disponíveis os cursos de Ciência de Dados, Engenharia de Computação, Tecnologia da Informação e Bacharelado em Inteligência Artificial. Para quem busca formação na área de gestão, o eixo de Negócios e Produção contempla Administração, Engenharia de Produção e Tecnologia em Processos Gerenciais.

Os cursos são gratuitos e oferecidos na modalidade de ensino a distância, com suporte presencial no polo local, onde são realizadas provas e demais atividades obrigatórias.

As inscrições devem ser feitas pelo site da Univesp (www.univesp.br) até 11 de março. A taxa é de R$ 47,50, com possibilidade de redução ou isenção conforme critérios previstos em edital. A prova, composta por questões objetivas e redação, está marcada para 26 de abril de 2026.

Para participar, é necessário ter concluído o ensino médio ou estar em fase de conclusão até o período de matrícula. Não há limite de idade.