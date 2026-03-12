Xadrez de Catanduva conquista seis pódios em torneios estaduais

A equipe da Secretaria Municipal de Esportes e Lazer - Smel Catanduva esteve em Ourinhos, no último domingo, para disputar a primeira etapa da Liga do Enxadrista 2026, considerada a maior liga de xadrez rápido do Brasil. Com 19 atletas, a delegação conquistou três pódios: Ana Clara Destro, campeã Sub-8; Victor Destro, campeão Sub-10; e Luiz Miguel Mello, campeão Sub-18.

Uma semana antes, a equipe esteve em Osasco para disputar a Terceira Etapa do Circuito Paulista de Xadrez e também voltou para casa com três pódios: Noemi Teixeira foi campeã no Absoluto Feminino; Vitor Bellon ficou em 2º no Sub-18; e Adriele Martins garantiu o bronze no Sub-15. “Resultados que reforçam o talento, a dedicação e a força do nosso xadrez”, exaltou a Smel.