Xadrez de Catanduva conquista seis pódios em torneios estaduais
Foto: Divulgação - Enxadristas se destacaram em competições importantes do calendário
Foram três conquistas no Circuito Paulista de Xadrez e mais três na Liga do Enxadrista
Por Da Reportagem Local | 12 de março, 2026
A equipe da Secretaria Municipal de Esportes e Lazer - Smel Catanduva esteve em Ourinhos, no último domingo, para disputar a primeira etapa da Liga do Enxadrista 2026, considerada a maior liga de xadrez rápido do Brasil. Com 19 atletas, a delegação conquistou três pódios: Ana Clara Destro, campeã Sub-8; Victor Destro, campeão Sub-10; e Luiz Miguel Mello, campeão Sub-18.
Uma semana antes, a equipe esteve em Osasco para disputar a Terceira Etapa do Circuito Paulista de Xadrez e também voltou para casa com três pódios: Noemi Teixeira foi campeã no Absoluto Feminino; Vitor Bellon ficou em 2º no Sub-18; e Adriele Martins garantiu o bronze no Sub-15. “Resultados que reforçam o talento, a dedicação e a força do nosso xadrez”, exaltou a Smel.
Autor
Da Reportagem Local
Redação de O Regional
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