Equipe de Catanduva conquista 42 medalhas na fase regional do Paresp

A delegação de Catanduva voltou da etapa regional dos Jogos Paralímpicos do Estado de São Paulo (Paresp) com o bolso cheio de medalhas. Enquanto a equipe de atletismo contabilizou 24 medalhas nas pistas, a de natação conquistou 18 nas piscinas, ou seja, os atletas com deficiência que representaram a Secretaria de Esportes e Lazer – Smel ganharam 42 medalhas.

Na paranatação, foram 18 medalhas: 6 de ouro, 8 de prata e 4 de bronze, o que garantiu o 3º lugar geral masculino e 4º lugar geral feminino na classificação. Todos os paratletas que disputaram essa etapa regional têm vagas garantidas para a fase final que será em agosto.

Já a equipe ACD Smel, do atletismo, chegou a 24 medalhas, sendo 16 de ouro, 6 de prata e 2 de bronze. O masculino também levou o troféu de 3º lugar na classificação por equipe da 6º Região.

O grupo da natação foi formado por Ademir Santaela, Guilherme Ananias, Fabio Scarambone, Ricardo Uvinha, José Carlos Gerute e Aparecida Sevilha. Já no atletismo estavam Ailton, Aparecida, Anderson, JOrdeci, Roseli, Ricardo, Thais, Natal, Wagnão, Acione, Baiano e Deise.

REGIÃO

Nas provas de natação, a equipe de Votuporanga venceu no masculino e feminino, enquanto São José do Rio Preto liderou nos dois naipes no atletismo. Sede fixa do Paresp, o Centro de Treinamento Paralímpico Brasileiro (CTPB) recebeu nesta etapa 210 atletas de 13 municípios.

A temporada 2026 do Paresp será composta por cinco etapas regionais. As quatro primeiras reúnem atletismo e da natação. A quinta é dedicada para o halterofilismo, rúgbi em cadeira de rodas e vôlei sentado. Em agosto será a Final Estadual com os atletas de atletismo e natação.