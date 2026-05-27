Esporte
Catanduva bate Bauru fora de casa no vôlei feminino Sub-16
Foto: Divulgação - Equipe Sub-16 de Catanduva é vice-líder do grupo na competição
Meninas da Smel venceram adversárias por 3 sets a 1 pela 3ª rodada da APV 2026
Por Da Reportagem Local | 27 de maio, 2026

A equipe de vôlei feminino da Smel Catanduva Sub-16 venceu o Deb Volley Bauru por 3 sets a 1, em partida válida pela 3ª rodada do Campeonato Estadual da Associação Pró Voleibol - APV 2026. As parciais foram 25-17/18-25/25-23/26-24, com muita garra dentro da quadra.

No mês passado, as meninas de Catanduva também venceram a Smel Rio Preto por 3 a 2, mas foram derrotadas por Jaú por 3 a 1. Com os resultados, o time feiticeiro é vice-líder do grupo: Jaú lidera com 6 pontos, Catanduva tem 5, Rio Preto 1 e Bauru ainda não pontuou.

A competição prossegue com jogos até o segundo semestre do ano, quando Catanduva fecha a primeira fase em outra partida contra Bauru, no Conjunto Esportivo Anuar Pachá, em 27 de setembro. A competição de voleibol é, hoje, a maior do estado de São Paulo.

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Da Reportagem Local
Redação de O Regional
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