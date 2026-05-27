Judô de Catanduva volta a se destacar no cenário estadual
Foto: Divulgação - Sara e Murilo seguem se destacando ao longo da temporada
Sara Nascimento de Almeida e Murilo Batista Rodrigues conquistaram medalhas de bronze
Por Da Reportagem Local | 27 de maio, 2026
Os atletas da Associação Catanduvenses de Esportes - Aces/Smel Catanduva conquistaram importantes resultados no Campeonato Paulista de Judô, em Itapecerica da Serra, no sábado.
Sara Nascimento de Almeida garantiu a medalha de bronze na categoria ligeiro até 48kg Sub-21, enquanto Murilo Batista Rodrigues conquistou o bronze no pesado +100kg Sub-18 e ainda alcançou o 4º lugar na categoria Sub-21 pesado, competindo acima de sua faixa etária.
Os atletas seguem se destacando ao longo da temporada e já têm novo desafio pela frente: na próxima semana, representarão Catanduva no Open Corinthians, em São Paulo.
Autor
Da Reportagem Local
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