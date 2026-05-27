Esporte
Xadrez de Catanduva acumula sete pódios na final do Circuito Fisco
Foto: Divulgação - Atletas de Catanduva conquistaram sete pódios e premiações em dinheiro
Delegação se destacou por alcançar o maior número de finalistas e medalhistas
Por Da Reportagem Local | 28 de maio, 2026

A equipe de xadrez da Smel/Catanduva brilhou na final do Circuito Fisco Paulista de Xadrez, realizada em São Paulo, e conquistou sete pódios e premiações em dinheiro. Os atletas ainda puderam assistir à palestra do Grande Mestre e bicampeão brasileiro Krikor Sevag Mekhitarian.

Após 12 etapas classificatórias ao longo do ano, reunindo enxadristas de diversas regiões do estado, Catanduva se destacou como a cidade com o maior número de finalistas e medalhistas.

Na decisão, foram quatro medalhas de prata, com Ana Clara de Oliveira Destro no Sub-08 Feminino, Adriele de Almeida Martins no Sub-15 Feminino, Noemi Oliveira Teixeira da Silva no Sub-18 Feminino, e Vítor Bellon Palhares, no Sub-18 Absoluto.

Além dessas, o grupo conquistou três bronzes, com Isabela Oliveira dos Santos no Sub-10 Feminino, Amanda de Almeida Martins, no Sub-12 Feminino, e Luiz Miguel Mello da Silva no Sub-18 Absoluto.

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Da Reportagem Local
Redação de O Regional
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