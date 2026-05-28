Novorizontino empata com a Chape e cai na semi da Copa Sul-Sudeste

O Grêmio Novorizontino encerrou na noite de quarta-feira, 27, a sua participação na 1ª edição da Copa Sul-Sudeste. Jogando contra a Chapecoense, na Arena Condá, em Chapecó, o Tigre do Vale empatou em 2 a 2 com o rival, mesmo saindo à frete no marcador, no segundo confronto da fase semifinal. No duelo de ida, no Jorjão, os catarinenses já haviam vencido por 2 a 0. Com o resultado agregado (4 a 2), a Chapecoense vai decidir o título com o Avaí.

Com a bola rolando, o time de Novo Horizonte marcou primeiro, com o prata da casa Diego Galo, que recebeu na intermediária e chutou forte para vencer Rafael Santos. Porém, em erro de saída de bola da defesa do Tigre, Neto Pessoa empatou ainda na primeira etapa.

No segundo tempo, o time de Chapecó fez o segundo gol com Rafael Carvalheira, mas o Novorizontino buscou a igualdade com o lateral Castrillón, completando para o gol a falta cobrada por Miguel Contiero. Final 2 a 2, e o Novorizontino foca suas forças na disputa do Brasileirão da Série B, onde domingo encara o São Bernardo, no ABC Paulista.

SUB-20

Pelo Brasileirão Sub-20 B, o Novorizontino só empatou com o CRB, em Alagoas, em 1 a 1, e encerrou sua participação no torneio. Kawe Rodrigues chegou a deixar o Tigre em vantagem, mas o CRB empatou na etapa final, decretando o 1 a 1.

Assim, o Aurinegro terminou a competição como 5º colocado do Grupo A com 10 pontos, três atrás do Goiás, que venceu o Mirassol por 3 a 1 e, dois do Atlético-GO, que ainda joga na sexta e ficou com a última vaga nas quartas de final.

O Sub-20 do Novorizontino se volta agora para disputa do Paulista, que começa no domingo, quando encara o XV de Piracicaba, fora de casa, às 15 horas.