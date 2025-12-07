WT Esportes supera líder e vence Copa AME de Futebol

A equipe sub-12 da WT Esportes, de Catanduva, conquistou o título da 40ª Copa AME de Futebol, uma das mais tradicionais do interior e que reúne vários times da região. Na fase de classificação, o time catanduvense ficou em 2º lugar, com 14 pontos, atrás do BFK Barretos, que somou 16.

No mata-mata, a WT passou por Bady Bassit com placar de 1 a 0 nas quartas de final, empatou com Altair em 0 a 0 na semifinal, garantindo a classificação pelos critérios do torneio, e encarou a líder Barretos na decisão, vencendo por 2 a 0.

A escola de futebol WT Esportes participa da competição nas categorias Sub-10, Sub-12 e Sub-14. Este ano, as equipes Sub-10 e Sub-14 foram eliminadas na semifinal e a Sub-12 foi campeã.