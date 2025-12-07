WT Esportes supera líder e vence Copa AME de Futebol
Foto: Divulgação - Time de Catanduva encarou a líder Barretos na decisão e venceu por 2 a 0
Na fase de classificação, o time catanduvense ficou em 2º lugar atrás do BFK Barretos
Por Da Reportagem Local | 07 de dezembro, 2025
A equipe sub-12 da WT Esportes, de Catanduva, conquistou o título da 40ª Copa AME de Futebol, uma das mais tradicionais do interior e que reúne vários times da região. Na fase de classificação, o time catanduvense ficou em 2º lugar, com 14 pontos, atrás do BFK Barretos, que somou 16.
No mata-mata, a WT passou por Bady Bassit com placar de 1 a 0 nas quartas de final, empatou com Altair em 0 a 0 na semifinal, garantindo a classificação pelos critérios do torneio, e encarou a líder Barretos na decisão, vencendo por 2 a 0.
A escola de futebol WT Esportes participa da competição nas categorias Sub-10, Sub-12 e Sub-14. Este ano, as equipes Sub-10 e Sub-14 foram eliminadas na semifinal e a Sub-12 foi campeã.
Autor
Da Reportagem Local
Redação de O Regional
Por Da Reportagem Local | 18 de dezembro de 2025
Novorizontino inicia pré-temporada de olho no Paulistão
Por Da Reportagem Local | 18 de dezembro de 2025
Atletas se destacam em Campeonato Interestadual de Artes Marciais
Por Da Reportagem Local | 17 de dezembro de 2025
Levantamento de Peso ganha primeiras medalhas dos Abertos