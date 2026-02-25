Catanduva e Marília duelam no Silvio Salles nesta quarta-feira

O Catanduva entra em campo nesta quarta-feira, 25, às 19h30, pelo Campeonato Paulista da Série A3. O adversário será o Marília, vice-líder da competição, com 3 pontos a mais que o Santo, que aparece na quarta colocação na tabela. Será um confronto direto pelas primeiras posições.

Depois de um empate heroico fora de casa diante do Rio Branco, com um jogador a menos, o time catanduvense retorna ao Estádio Silvio Salles focada em buscar 3 pontos diante do seu torcedor. No histórico do confronto, foi uma vitória do Santo, um empate e uma derrota.

Os ingressos para a partida podem ser adquiridos na bilheteria do Silvio Salles, a partir das 11h, e na loja Território do Esporte, na rua Brasil, 680, no Centro. Menores de 14 anos não pagam entrada, mas neste caso é preciso retirar o ingresso antecipadamente no Território do Esporte.