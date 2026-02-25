Equipe catanduvense conquista sete troféus em Corrida Inclusiva

A equipe de atletismo Smel ACD Catanduva conquistou sete troféus na 6ª Corrida de Rua Inclusiva, na prova de 5 km, realizada em Votuporanga. A edição gratuita e com incentivo ao esporte e inclusão reuniu centenas de participantes.

Catanduva trouxe para casa três troféus na categoria geral ACD/PCD feminino com as atletas Deise Cristina Siqueira Silva (1º lugar), Acione Cristina Alves de Godoy (2º lugar) e, em quarto, a atleta Thaís de Paula Lazarini.

Na categoria geral ACD/PCD masculino, das cinco posições do pódio, a equipe conquistou quatro colocações: Ricardo Uvinha (1º Lugar), Ailton da Silva (2º Lugar), Wagner de Lima Vanni Júnior (3º lugar) e, em quarto, Jordeci Ledema Lopes. Os atletas Natal Bianchi e Wagner Gomes de Oliveira, ficaram em 6º e 7º, respectivamente.

Mais uma vez, a equipe contou com apoio do grupo de voluntários "Pernas Solidárias" e suporte da Coordenadoria de Inclusão Social e da Secretaria de Esportes e Lazer (Smel) de Catanduva.