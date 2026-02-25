Smel promove Torneio de Verão de Jiu-Jitsu com inscrições gratuitas

A Secretaria Municipal de Esportes e Lazer realiza no próximo dia 28 de fevereiro, sábado, o Torneio de Verão de Jiu-Jitsu Smel 2026. A competição terá início às 13h e promete reunir atletas de diferentes categorias em mais um grande evento esportivo do calendário municipal. As inscrições são gratuitas e devem ser feitas exclusivamente pelo site www.planetajj.com.br.

O prazo para se inscrever vai até esta quarta, dia 25 de fevereiro, às 18h, com vagas limitadas a 300 atletas. Já o período para checagem de dados e eventuais correções será encerrado na quinta, dia 26 de fevereiro, também às 18h. O cronograma oficial da competição será divulgado no dia 27, a partir das 12h, e as chaves de luta estarão disponíveis no mesmo dia, às 18h.

É preciso ter atenção às regras. A pesagem será realizada com kimono e sem tolerância de peso. É obrigatória a apresentação de documento oficial no dia do evento. Não haverá inscrições nem correções no dia da competição. A Smel reforça que o torneio tem como objetivo incentivar a prática esportiva, promover a integração entre atletas e fortalecer o jiu-jitsu no município.