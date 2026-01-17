Geral
Vox FM sorteia ingressos para show do Guns N’ Roses em Rio Preto
Foto: Reprodução/Instagram - Guns N’ Roses retorna ao Brasil com Axl Rose, Slash e Duff McKagan em plena forma
Ganhador e um acompanhante vão assistir à apresentação com tudo pago, incluindo translado
Por Da Reportagem Local | 17 de janeiro, 2026

Os ingressos para o show do Guns N’ Roses em São José do Rio Preto esgotaram rapidamente, mas os ouvintes da rádio Vox FM 103,5 ainda poderão ganhar um par de ingressos de presente, de graça, para assistir à apresentação histórica da banda de rock americana.

Quem for sorteado vai assistir ao show com tudo pago pela Vox FM – ingressos, translado entre Catanduva e Rio Preto, mais lanche. A apresentação está marcada para o dia 7 de abril, terça-feira, no Recinto de Exposições de Rio Preto, com abertura dos portões às 16h e show às 21h.

Para participar do sorteio, é preciso ser maior de 18 anos de idade, baixar o aplicativo Rádio Vox FM Catanduva 103.5 no seu celular (IOS ou Android), clicar no banner da promoção, preencher o formulário, respondendo à pergunta e pronto. Você já estará concorrendo.

A divulgação dos ganhadores será feita no dia 1º de abril, no programa Bom Dia Vox e também no Instagram da rádio @radiovox.cat. A promoção é da Vox FM com patrocínio da Netflex.

NOVA TURNÊ

O show do Guns N’ Roses em Rio Preto faz parte da nova etapa da turnê “Because What You Want and What You Get Are Two Completely Different Things”, anunciada em novembro do ano passado. Além da participação no Monsters of Rock, a banda confirmou oito shows solo no país.

As apresentações serão em Porto Alegre/RS, no dia 1º de abril; em São José do Rio Preto, no dia 7; no Rio de Janeiro/RJ, no dia 10; em Cariacica/ES, no dia 12; em Salvador/BA, no dia 15; em Fortaleza/CE, no dia 18; em São Luís/MA, no dia 21; e em Belém/PA, no dia 25.

Com Axl Rose, Slash e Duff McKagan em plena forma, o Guns N’ Roses retorna ao Brasil com repertório repleto de hinos atemporais — como Sweet Child O’ MineWelcome to the JungleParadise City e November Rain — em performance que promete contagiar o público.

