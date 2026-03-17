Começa programação para comemorar o Mês da Água em Catanduva

A programação da Semana da Água 2026 em Catanduva começou oficialmente nesta segunda-feira, dia 16, com uma série de atividades voltadas à conscientização ambiental, educação e sustentabilidade. A iniciativa da Superintendência de Água e Esgoto (Saec), em parceria com a Prefeitura de Catanduva, conta com o apoio do Sesc, Senai e Senac.

As ações envolvem estudantes, instituições e toda a comunidade, com o objetivo de reforçar a importância do uso consciente da água, da preservação dos recursos naturais e da gestão adequada dos resíduos sólidos.

Desde o início do mês, começaram a ser feitas visitas monitoradas à Estação de Tratamento de Esgoto (ETE) do município, que atualmente trata cerca de 35 milhões de litros de esgoto por dia. O objetivo é mostrar aos estudantes o funcionamento do sistema de saneamento, comprovando na prática a importância do tratamento do esgoto para a preservação dos recursos hídricos.

Em parceria com o Sesc, a abertura oficial da Semana da Água, nesta segunda-feira, teve a apresentação da peça teatral “A Gotinha”, voltada a 200 crianças de sete escolas municipais. A atividade buscou, de forma lúdica, sensibilizar os pequenos sobre a importância da preservação.

Nesta terça, Catanduva recebe o Road Show de Economia Circular, promovido pelo Senai. A carreta-escola ficará estacionada no estacionamento da Saec, na rua São Paulo, 1.108, e apresentará a palestra “Economia Circular”, das 8h às 17h. A programação é aberta ao público e proporcionará experiência imersiva e interativa, com duração de 30 a 40 minutos cada sessão.

A ação demonstrará na prática os benefícios da economia circular, como a otimização de recursos, a redução da extração de matérias-primas e a valorização da reutilização, reparação e reciclagem. As vagas são limitadas e as inscrições podem ser feitas pelo telefone 17 3531-0600.

Também nesta terça, a Secretaria de Meio Ambiente e Agricultura realizará o plantio de árvores em escolas municipais, ampliando as ações de educação ambiental. As atividades acontecerão na EMEI Professor Nelson Martins, EMEI Professor Virgílio de Arruda Mendes, EMEI Gabriel Hernandez Ferreira e na EMEI Professora Cênica Bochi. A ação visa promover a conscientização desde a infância e incentiva o cuidado com o meio ambiente por meio de ações concretas.

Dando sequência à programação, na quinta-feira, dia 19, a Saec, a convite do Colégio São Mateus, ministrará a palestra “Desafio da Água: Quem Topa Economizar Água?”, voltada a alunos de 6 a 10 anos. A atividade será realizada em dois horários, às 8h e às 15h, e abordará temas como níveis dos reservatórios, o cenário de estiagem previsto para este ano e a importância do consumo consciente.

O encerramento da Semana da Água será no dia 20, sexta-feira, com a realização do 4º Simpósio da Saec, no Teatro Municipal de Catanduva, a partir das 9h, com o tema “Tomar água nos dá vida, tomar consciência nos dará água”. O evento reunirá especialistas e autoridades para debater práticas sustentáveis e os desafios da gestão dos recursos hídricos.

PRESENTE E FUTURO

Para o vice-prefeito Cláudio Romagnolli, a Semana da Água representa mais do que uma agenda comemorativa. “Estamos falando de responsabilidade com o presente e compromisso com o futuro. Cada ação desenvolvida ao longo da programação reforça a importância da educação ambiental e da participação da comunidade na preservação dos nossos recursos naturais. Investir em conscientização é garantir qualidade de vida para as próximas gerações”, destaca.

Segundo o superintendente da Saec, Marco Antonio Machado, a programação foi pensada para ampliar o diálogo com a comunidade. “As discussões e atividades propostas são fundamentais para despertar a consciência coletiva sobre o uso responsável da água e a importância da gestão adequada dos resíduos, o que garante qualidade de vida para as futuras gerações.”

AÇÃO ESPECIAL

No dia 23, o projeto “Saec Perto de Você” levará ação especial ao Instituto de Deficientes Visuais de Catanduva (IDVC). A equipe de resíduos sólidos ministrará a palestra “Planeta em Jogo: Quem é Responsável pelo Nosso Lixo?”, com o objetivo de estimular a reflexão sobre a responsabilidade individual e coletiva na gestão dos resíduos sólidos e incentivar práticas sustentáveis no dia a dia.

CAPACITAÇÃO

A equipe da Saec participará de um programa de capacitação técnica em Valentim Gentil, com foco na gestão de resíduos sólidos. O curso será no dia 24 e faz parte do programa Integra Resíduos da Semil (Secretaria de Meio Ambiente, Infraestrutura e Logística do Estado de São Paulo), sendo ministrado pela Fundação Instituto de Administração (FIA).

Serão abordados temas como sustentabilidade financeira, educação ambiental, coleta seletiva, aspectos jurídicos e planejamento logístico.

CINE DEBATE

Já no dia 26, em parceria com o Senac Catanduva, será realizado o Cine Debate, com duas sessões, às 8h e às 13h, apresentando o documentário brasileiro “Águas que me Tocam” (2022), dirigido por Juraci Júnior. O filme retrata a relação dos rios amazônicos com a cultura, a fé e a subsistência das comunidades e traz à tona uma reflexão sobre o futuro do planeta. A atividade é gratuita e voltada a pessoas a partir de 12 anos, com inscrições pelo telefone (17) 3531-0600.

TOUR TÉCNICO

No dia 27, colaboradores da Saec e convidados participarão de um tour técnico pela Estação de Tratamento de Esgoto (ETE) e pelo Centro de Controle Operacional (CCO), responsável pelo monitoramento e gerenciamento do sistema de abastecimento de água do município. Na sequência, o grupo visitará a Central de Gerenciamento de Resíduos (CGR), o aterro sanitário.

ENCERRAMENTO

Como ação complementar e para fechar a programação do Mês da Água, no dia 31, alunos da rede municipal de ensino visitarão a empresa Cocam, reconhecida como modelo em práticas sustentáveis. A iniciativa tem como objetivo proporcionar vivência prática sobre responsabilidade ambiental, o que reforça a importância de atitudes conscientes para a preservação dos recursos naturais e a construção de um futuro mais sustentável.