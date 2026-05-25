Oficina com equipes dos Cras e Creas busca fortalecer atendimento

A Secretaria Municipal de Assistência e Desenvolvimento Social de Catanduva promoveu oficina voltada às equipes técnicas dos Cras e Creas, com foco na territorialização do Creas, o Centro de Referência Especializado de Assistência Social.

A atividade realizada na sexta-feira, 22, reuniu profissionais da rede socioassistencial em um momento de capacitação, alinhamento técnico e troca de experiências, fortalecendo o trabalho integrado entre os serviços da proteção social básica e especial.

Durante o encontro, foram discutidos os fluxos de atendimento, a organização territorial dos serviços e as estratégias para aprimorar o acompanhamento das famílias e indivíduos em situação de vulnerabilidade social, garantindo atendimentos mais humanizados.

A oficina também teve como objetivo fortalecer a articulação entre as equipes, promovendo maior integração entre os serviços ofertados nos territórios e contribuindo para um atendimento cada vez mais qualificado à população.

De acordo com o governo municipal, “a ação faz parte do trabalho contínuo de aperfeiçoamento da rede municipal de assistência social, buscando fortalecer as políticas públicas e ampliar a efetividade dos serviços prestados à comunidade”.