Homem é preso após ameaçar ex-companheira com simulacro de arma

A Polícia Militar prendeu um homem acusado de ameaçar a ex-companheira, na cidade de Pindorama, na madrugada de sábado. Segundo a PM, ele tentou invadir a residência da vítima, ameaçando matá-la e intimidando familiares, apontando uma suposta arma de fogo.
Após fugir do local de carro, a família acionou o 190. Ele foi localizado pela PM na redondeza e tentou escapar da abordagem policial, foi acompanhado e abordado ao chegar em sua própria residência. No veículo, os policiais encontraram uma pistola, depois identificada como simulacro.
Ele teria confessado a ação criminosa e a ameaça feita contra a vida da ex-companheira. O homem foi conduzido ao Plantão Policial e permaneceu preso após o delegado ratificar o flagrante. Ainda conforme a PM, a arma utilizada era de plástico, mas bastante fiel à original.
