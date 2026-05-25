Geral
Homem é preso após ameaçar ex-companheira com simulacro de arma
Ele tentou invadir a residência da vítima, ameaçando matá-la e intimidando familiares
Foto: Divulgação/Polícia Civil - Homem utilizou arma de plástico para ameaçar ex e familiares
Por Da Reportagem Local | 25 de maio, 2026

A Polícia Militar prendeu um homem acusado de ameaçar a ex-companheira, na cidade de Pindorama, na madrugada de sábado. Segundo a PM, ele tentou invadir a residência da vítima, ameaçando matá-la e intimidando familiares, apontando uma suposta arma de fogo.

Após fugir do local de carro, a família acionou o 190. Ele foi localizado pela PM na redondeza e tentou escapar da abordagem policial, foi acompanhado e abordado ao chegar em sua própria residência. No veículo, os policiais encontraram uma pistola, depois identificada como simulacro.

Ele teria confessado a ação criminosa e a ameaça feita contra a vida da ex-companheira. O homem foi conduzido ao Plantão Policial e permaneceu preso após o delegado ratificar o flagrante. Ainda conforme a PM, a arma utilizada era de plástico, mas bastante fiel à original.

