Caminhoneiro foge da polícia e abandona carga de drogas no canavial

Uma escolta de presos terminou em uma grande apreensão de entorpecentes na região, no sábado, 22. Uma viatura policial estava em deslocamento para a cidade de Paulo de Faria, realizando a escolta de dois detentos, quando os policiais avistaram um caminhão trafegando em alta velocidade pela rodovia.

A equipe tentou realizar a abordagem, mas o condutor desobedeceu à ordem de parada e iniciou fuga em alta velocidade pela pista. Já nas proximidades do presídio de Paulo de Faria, o suspeito desviou o veículo para uma estrada de terra, entrando em meio a um canavial.

Os policiais conseguiram interceptar o caminhão, mas um dos indivíduos que estava no veículo fugiu a pé pelo canavial e não foi localizado durante as buscas pelas redondezas.

A apreensão totalizou cerca de 24 toneladas de maconha, uma das maiores registradas recentemente no Noroeste paulista. A droga estava distribuída no compartimento de carga do caminhão e foi encaminhada para perícia. O veículo também foi apreendido.

A ocorrência foi apresentada na Polícia Federal de Rio Preto. Os policiais agora tentam identificar os envolvidos no transporte da droga, bem como a origem e o destino da carga milionária.