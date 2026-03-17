Bandidos que espancaram idoso e que esfaquearam mulher são presos

Durante patrulhamento pela rua Petrópolis na quinta-feira, 12, a equipe da Força Tática da Polícia Militar de Catanduva abordou dois indivíduos com características idênticas às dos autores de um roubo a estabelecimento comercial ocorrido na manhã do mesmo dia. Na ação, os indivíduos espancaram a vítima, um idoso, deixando lesões em seu corpo, e levaram o dinheiro do caixa.

Ao serem indagados, eles confessaram a prática do delito, relatando que parte do dinheiro subtraído no roubo foi utilizada para a compra de drogas, das quais uma parte foi consumida por eles, restando ainda pinos de crack. Informaram também que o restante do dinheiro e da droga estaria no interior da residência em frente ao local da abordagem.

Diante das informações, a equipe realizou diligência no local indicado, onde foram localizados os pinos de crack, bem como a quantia de R$ 97 em espécie, remanescente do dinheiro subtraído. A ocorrência foi encaminhada à Central de Flagrantes, onde os indivíduos permaneceram presos.

MAIS VIOLÊNCIA

Na manhã de domingo, a Polícia Militar prendeu três indivíduos que assaltaram uma casa noturna, em Catanduva. Na ação, eles tentaram matar a gerente do local com golpes de faca. O caso foi registrado como latrocínio tentado, que une roubo e tentativa de homicídio.

No momento da prisão, um dos criminosos já estava até com a mala pronta para deixar a cidade. Foram recuperados objetos roubados do estabelecimento, como celulares e bebidas alcoólicas, mas não o dinheiro. A vítima foi atendida, recebeu 28 pontos no braço, mas passa bem.