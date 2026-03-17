Saúde pública atinge mais de meio milhão de atendimentos no ano passado

Somando os atendimentos realizados na Atenção Básica, na UPA, pelas equipes de atendimento domiciliar e no Consultório na Rua, a rede municipal de saúde de Catanduva registrou 569.907 atendimentos ao longo de 2025. Considerando a população estimada de 119.275 habitantes, segundo o IBGE, esse volume representa quase 5 atendimentos por morador ao longo do ano.

Na prática, isso significa que, ao longo de 2025, a rede municipal de saúde realizou volume de atendimentos equivalente a atender toda a população da cidade cerca de cinco vezes. A maior parte desses atendimentos ocorreu nas unidades de saúde da atenção básica, responsáveis pelo acompanhamento cotidiano da população dentro do Sistema Único de Saúde (SUS).

Somente esse nível de atendimento registrou 434.768 consultas, envolvendo diferentes profissionais da rede municipal. Foram 253.888 consultas médicas, 103.913 atendimentos de enfermagem, 65.017 atendimentos odontológicos e 11.950 atendimentos farmacêuticos.

A rede também dispõe das equipes multiprofissionais E-Multi, formadas por psicólogos, nutricionistas, fisioterapeutas e assistentes sociais. Esses profissionais realizaram 23.050 atendimentos em 2025, ampliando o cuidado integral oferecido à população.

Além dos postinhos, a rede municipal também realiza atendimento fora dos equipamentos tradicionais. A Emad - Equipe Multiprofissional de Atenção Domiciliar realizou 9.019 atendimentos na casa de pacientes ao longo de 2025, principalmente para pessoas com dificuldade de locomoção ou que necessitam de acompanhamento contínuo.

Já o programa Consultório na Rua registrou 1.751 atendimentos, levando assistência de saúde à população em situação de vulnerabilidade social.