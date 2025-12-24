Vox FM lança enquete sobre despesa de R$ 2 milhões no Natal

A rádio Vox FM lançou nas redes sociais uma enquete para seus ouvintes e seguidores. A pergunta apresentada foi: “Natal de R$ 2 milhões: investimento ou desperdício?”, fazendo referência à destinação de mais de R$ 2 milhões pela Prefeitura de Catanduva para decoração, iluminação, estrutura, shows e cachês, entre outras despesas da programação natalina.

A abordagem feita pelo repórter Luís Olavo guarda relação com a área turística, já que este ano Catanduva foi enquadrada como Município de Interesse Turístico (MIT) sem ter recebido qualquer investimento por causa disso. Os seguidores da página foram convidados a votar e opinar se esse é o momento de o município gastar esse volume de dinheiro com festa e luzes.

Até o fechamento desta edição, 85% dos participantes opinaram que a despesa representa desperdício, enquanto 15% assinaram que se trata de investimento. Nos comentários surgiram muitas críticas direcionadas a todas as áreas do governo. Para participar, basta acessar a página da Vox FM no Instagram: @radiovox.cat e procurar pelo vídeo postado na segunda-feira, 22.