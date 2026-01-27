Vôlei Adaptado é vice-campeão dos Jogos de Verão de Sales

Os atletas do Vôlei Adaptado da Secretaria Municipal de Esportes e Lazer – Smel Catanduva conquistaram o vice-campeonato nos Jogos de Verão da cidade de Sales, competição que reuniu diversas cidades do interior do Estado de São Paulo. A participação e o resultado reforçam a importância do esporte como ferramenta de inclusão, saúde e qualidade de vida.

Os atletas da melhor idade realizam seus treinamentos semanalmente com professores da Smel, no Núcleo Esportivo da Inclusão Social, contando com acompanhamento técnico, estrutura adequada e incentivo. “A Smel oferece total apoio aos atletas que se dedicam, se empenham e dão sempre o melhor de si, valorizando o esporte em todas as fases da vida”, ressalta o setor.