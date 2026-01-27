Vôlei Adaptado é vice-campeão dos Jogos de Verão de Sales
Foto: Divulgação - Atletas catanduvenses garantiram medalha de prata em Sales
Equipe de Catanduva treina semanalmente no núcleo esportivo da Inclusão Social com apoio técnico da Smel
Por Da Reportagem Local | 27 de janeiro, 2026
Os atletas do Vôlei Adaptado da Secretaria Municipal de Esportes e Lazer – Smel Catanduva conquistaram o vice-campeonato nos Jogos de Verão da cidade de Sales, competição que reuniu diversas cidades do interior do Estado de São Paulo. A participação e o resultado reforçam a importância do esporte como ferramenta de inclusão, saúde e qualidade de vida.
Os atletas da melhor idade realizam seus treinamentos semanalmente com professores da Smel, no Núcleo Esportivo da Inclusão Social, contando com acompanhamento técnico, estrutura adequada e incentivo. “A Smel oferece total apoio aos atletas que se dedicam, se empenham e dão sempre o melhor de si, valorizando o esporte em todas as fases da vida”, ressalta o setor.
Autor
Da Reportagem Local
Redação de O Regional
Por Da Reportagem Local | 06 de fevereiro de 2026
Catanduva entra em campo neste sábado para defender a liderança
Por Da Reportagem Local | 05 de fevereiro de 2026
Catanduva bate Suzano e assume a liderança do Paulistão da Série A3
Por Da Reportagem Local | 05 de fevereiro de 2026
Festival Sesc Verão de Triatlo terá presença da triatleta Luisa Baptista