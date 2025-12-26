Vivaleite atende 5 mil crianças com 76 mil litros em Catanduva

O Vivaleite, maior programa de distribuição gratuita de leite pasteurizado do Brasil, atendeu 5.094 crianças de Catanduva ao longo de 2025, somando 76.410 litros de leite distribuídos. Na região de São José do Rio Preto, foram mais de 134 mil beneficiados. A iniciativa tem impacto direto na segurança alimentar de famílias em situação de vulnerabilidade.

Em todo o estado, o Vivaleite distribuiu, em 2025, mais de 47,5 milhões de litros de leite, beneficiando crianças na primeira infância e idosos de baixa renda. O resultado é fruto de investimento estadual de R$ 247,7 milhões, com foco na proteção social e segurança alimentar.

Presente nos 645 municípios do Estado de São Paulo, o projeto tem como objetivo combater a anemia por deficiência de ferro em crianças e idosos – no interior e no litoral, o projeto atende apenas crianças, tendo ampliado o alcance para duas crianças por família cadastrada.

Com a mudança, famílias que possuem duas crianças de 6 meses a 6 anos de idade passaram a receber 30 litros mensais. A principal novidade é que famílias já beneficiárias puderam incluir uma segunda criança que se enquadrasse nos critérios do programa.

Integrado às ações da Secretaria de Desenvolvimento Social do Estado de São Paulo (SEDS) para o combate à insegurança alimentar, o Projeto Vivaleite beneficia cerca de 273 mil crianças e idosos, entregando cerca de 4 milhões de litros de leite por mês. Para isso, conta com 643 prefeituras conveniadas, 1.500 entidades parceiras e 18 laticínios fornecedores.

A fórmula do leite fornecido pelo Vivaleite é fortificada com ferro e vitaminas A e D. Para as crianças, o leite auxilia no crescimento e desenvolvimento, fornece nutrientes e é fonte de hidratação. No caso dos idosos, contribui para a saúde óssea e manutenção da massa muscular.

COMO PARTICIPAR?

O programa social é voltado às famílias de baixa renda, preferencialmente com renda per capita entre um quarto e meio salário mínimo e que estejam inscritas no CadÚnico. As famílias podem procurar o Centro de Referência de Assistência Social (Cras) para solicitar a inclusão da criança na lista de espera. A entrada no projeto se dá à medida que surjam vagas.