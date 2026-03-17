Catanduva participa de Fórum de Turismo e avança na articulação regional

Catanduva participou do 1º Fórum de Turismo do Baixo Tietê, na quinta-feira, 12, na sede da Agência de Águas do Estado de São Paulo (SP Águas), em Birigui. O encontro reuniu representantes de diversos municípios com o objetivo de fortalecer o turismo regional, integrar as cidades e discutir estratégias para o desenvolvimento sustentável da atividade.

De acordo com a Prefeitura de Catanduva, a participação no evento reforça o papel do município nas discussões e articulações voltadas ao desenvolvimento do turismo regional.

Foram abordados temas como o fortalecimento dos Conselhos Municipais de Turismo e o potencial do turismo rural sustentável.

Entre os palestrantes estiveram Jarbas Favoreto, da Associação dos Municípios de Interesse Cultural e Turístico (Amitur), Antônio Carlos Covolan e Sâmia Borges, do Sebrae-SP, além de Ana Clemente, que apresentou ações da Secretaria de Turismo do Estado de São Paulo.

Recentemente, foram definidos os novos representantes da Região Turística (RT) Águas, Cultura e Negócios. Formada pelos municípios de São José do Rio Preto, Catanduva, Uchoa, Palestina e Orindiúva, a região terá, pela primeira vez, dois turismólogos efetivos na condução das discussões e articulações do setor: um de São José do Rio Preto e outro de Catanduva.

O processo também marcou a formação da nova Instância de Governança Regional (IGR), estrutura que reúne representantes do poder público e da iniciativa privada para a construção de ações voltadas ao fortalecimento da atividade turística em toda a região. São José do Rio Preto assume a presidência da Instância de Governança Regional e Catanduva, a coordenação.