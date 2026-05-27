A três dias do prazo, mais de 8 mil catanduvenses não enviaram declarações

Faltando apenas três dias para o fim do prazo de envio das declarações do Imposto de Renda Pessoa Física (IRPF) 2026, a Receita Federal contabiliza 26.507 documentos entregues pelos contribuintes de Catanduva. Os números foram atualizados na segunda-feira, dia 25, às 15h16.

Considerando a estimativa de que sejam entregues 34.853 declarações dentro do prazo, significa que até agora foram apresentadas 76% da quantidade total, ou seja, 8.346 contribuintes não acertaram as contas com o Leão até o início desta semana, equivalente a 24%.

De acordo com a Receita Federal, das declarações entregues 56,1% foram no modelo pré-preenchido, 61,8% no formato simplificado e 6,8% são retificadoras. O público feminino corresponde a 42,3% e a média de idade registrada foi de 49 anos.

Além disso, 15.842 declarações (59,8%) têm imposto a restituir, 6.276 (23,7%) a pagar e 4.389 (16,6%) não têm imposto. Para envio, 22.711 (85,7%) utilizaram o programa gerador, enquanto 3.796 (14,3%) o aplicativo. Para o pagamento, 71,6% optaram pelo Pix, que dá prioridade.

Para fazer a declaração, o contribuinte deve acessar https://www.gov.br/receitafederal e clicar no banner “Meu Imposto de Renda”. A partir daí, ele poderá optar por baixar o Programa Gerador de Declaração, utilizar o aplicativo da Receita Federal ou fazer o preenchimento online.

Neste ano, estão obrigadas a declarar as pessoas físicas que receberam rendimentos tributáveis acima de R$ 35.584,00 (alteração em relação aos R$ 33.888,00 no ano passado), assim como as que obtiveram receita bruta da atividade rural acima de R$ 177.920,00 (antes, R$ 169.440,00).

Estão, portanto, isentas da declaração as pessoas que receberam até dois salários-mínimos mensais durante 2025, salvo se se enquadrarem em outro critério de obrigatoriedade. Os demais critérios de obrigatoriedade mantiveram-se os mesmos e podem ser consultados no site.