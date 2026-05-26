Câmara celebra mulheres e instituições que transformam a sociedade

A Câmara de Catanduva realizou, na segunda-feira, 25, solenidade em reconhecimento ao trabalho de mulheres e instituições que contribuem para o desenvolvimento científico, social e humano da cidade e da sociedade como um todo. A iniciativa foi promovida pelo gabinete da vereadora Taise Braz (PT) e o evento ocorreu no plenário do Legislativo.

Durante a cerimônia, a parlamentar realizou a entrega de Moções de Congratulações a personalidades e entidades que se destacam por suas ações em defesa da educação, da ciência, dos direitos das mulheres e do fortalecimento das políticas públicas.

A primeira homenageada foi a professora doutora Tatiane Cristina Fernandes Basconi, reconhecida pelo lançamento do livro “O MST e a Agroecologia: confluências para uma reconexão metabólica”. Segundo Taise Braz, a docente oferece significativa contribuição à ciência, à saúde pública, à valorização das universidades públicas brasileiras e ao fortalecimento do protagonismo feminino na produção do conhecimento científico.

Também receberam homenagem as integrantes do Clube Soroptimista Internacional de Catanduva, em reconhecimento aos 30 anos de atuação no município. A entidade desenvolve trabalho sem fins lucrativos voltado ao empoderamento feminino, à defesa dos direitos sociais e à erradicação da violência contra mulheres e meninas.

Estiveram no plenário da Câmara as soroptimistas a atual presidente Carmen Pardo Pizarro, Maria Tereza Abdo, Tatiana Pizarro Carvalho, Adélia Carolina Manfrim Casseb, Maria Terezinha Ratton Sanchez, Marisa Simão Armiato, Maria Aparecida Cherutti, Luisa Helena Marques De Fazio, Elza Mello Mallet e Ribeiro de Carvalho e o convidado Ricardo Freitas.

A solenidade ainda destacou os representantes do Conselho Municipal dos Direitos da Mulher de Catanduva, homenageados pelos 5 anos de existência e pelo compromisso com a defesa dos direitos das mulheres em Catanduva. Durante o evento, Taise ressaltou que são mulheres que, com dedicação, coragem e participação ativa, realizam importante trabalho de acolhimento, cidadania, fortalecimento das políticas públicas e transformação social.

Em nome do Conselho da Mulher, receberam a moção as integrantes Tatiane Basconi, Luisa Helena De Fazio e Maria Terezinha Ratton Sanches.