Secretaria de Desenvolvimento faz mais de 150 atendimentos em feira

Balanço divulgado pela Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico e Trabalho revelou que foram realizados 155 atendimentos presenciais no stand do órgão na 1ª Feira de Empregabilidade ConectaFatec. O evento reuniu empresas, instituições e candidatos em busca de oportunidades de emprego e estágio no último sábado, na Fatec Catanduva.

De acordo com o relatório técnico, o público que passou pelo stand recebeu orientação e direcionamento para cadastro ou atualização de informações junto ao Posto de Atendimento ao Trabalhador (PAT). Além disso, foram recebidos e catalogados 91 currículos físicos, permitindo levantamento detalhado sobre o perfil profissional e as áreas de interesse dos participantes.

O maior volume de procura foi registrado no setor Administrativo e de Apoio, seguido pelas áreas Comercial e Vendas, Saúde, Financeiro e Tecnologia da Informação.

O levantamento apontou ainda predominância de candidatos entre 20 e 30 anos, além de forte participação feminina, representando 63% do público atendido no stand da secretaria. Na área de Tecnologia da Informação, chamou atenção o perfil jovem, com maioria abaixo dos 20 anos.

O relatório também apontou um desafio identificado durante a ação: a baixa procura por vagas ligadas ao setor industrial, área considerada estratégica para o desenvolvimento econômico de Catanduva. Apenas 3 currículos foram direcionados ao segmento, indicando a necessidade de fortalecimento de ações de qualificação profissional voltadas à indústria.