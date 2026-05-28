Vereadores aprovam dois projetos de lei e dois vetos do prefeito

A Câmara de Catanduva realizou nesta terça-feira, 26 de maio, sessão ordinária que trouxe cinco itens na Ordem do Dia, sendo dois projetos de lei, dois vetos e um requerimento. Os vereadores aprovaram os dois projetos e arquivaram o requerimento.

O Projeto de Lei 28/2026, de autoria do vereador Marcos Crippa, que institui a Política Municipal de Monitoramento por Drones no município, foi aprovado por unanimidade. A proposta busca modernizar e ampliar as ações da Guarda Civil Municipal (GCM) com uso da tecnologia.

Também recebeu aval dos parlamentares o Projeto de Lei 26/2026, do prefeito Padre Osvaldo (PL), que altera legislação de 1994, que trata sobre a concessão de Bolsas de Estudo do Imes Catanduva a servidores municipais. Pelo novo texto, a decisão caberá ao próprio prefeito. A matéria foi aprovada por maioria de votos, sendo David Roger e Gleison Begalli contrários.

Os vetos do prefeito aos projetos que instituem o programa de incentivo à contratação de pessoas com mais de 60 anos e o Selo Bebida de Origem Legal para bares, restaurantes e estabelecimentos similares foram mantidos pelos vereadores, barrando as propostas.

Já o requerimento do vereador Ivan Bernardi (PL), que previa ofício ao prefeito e ao DER para tratar sobre a sinalização vertical e horizontal na rotatória da Estrada Vicinal Hermelindo Ruete de Oliveira foi arquivado a pedido da Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania.