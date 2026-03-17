Candidatos ao credenciamento do Cica têm até hoje para fazer recurso

A Prefeitura de Catanduva publicou no Diário Oficial de quinta-feira, dia 12 de março, o resultado preliminar do credenciamento de profissionais interessados em atuar no Centro Integrado da Criança Autista (Cica).

Na publicação consta a relação dos candidatos inscritos e a descrição das pendências identificadas na documentação apresentada, indicando os itens do edital que não foram atendidos ou os documentos que não foram enviados.

Os candidatos que não foram credenciados nesta etapa podem apresentar recurso administrativo para regularizar ou complementar a documentação. O prazo para envio do recurso é de 3 dias úteis a partir da publicação, encerrando-se nesta terça-feira, dia 17.

“Antes de enviar o recurso, é importante que o candidato consulte o resultado preliminar e verifique na publicação do Diário Oficial quais documentos ou requisitos ficaram pendentes, conforme apontado na análise individual”, orienta o governo municipal.

Os recursos serão aceitos exclusivamente por e-mail, devendo ser encaminhados para: credenciamento.cica@catanduva.sp.gov.br. No campo Assunto do e-mail deve constar obrigatoriamente: “Recurso – Credenciamento para Prestação de Serviços no Centro Integrado da Criança Autista (Cica).”

O e-mail deve ser enviado dentro do prazo estabelecido com os documentos ou esclarecimentos necessários para sanar as pendências indicadas. Em caso de dúvidas, os interessados podem entrar em contato com a Secretaria Municipal de Educação pelo telefone 17 3531-9500.

Após o encerramento do prazo, a comissão responsável fará a análise dos recursos apresentados e divulgará o resultado final do processo de credenciamento.

VAGAS DISPONÍVEIS

O credenciamento é direcionado a pessoas jurídicas interessadas em prestar serviços no Centro Integrado da Criança Autista (Cica). As áreas de atuação serão Psicologia Clínica, Psicopedagogia com Certificação ABA, Terapia Ocupacional, Serviço Social, Fisioterapia e Fonoaudiologia.

O objetivo da contratação é viabilizar a prestação de serviços especializados para atendimento a alunos da Rede Municipal, que sejam público-alvo da Educação Especial. Atualmente, há 465 alunos matriculados nessa modalidade, sendo 170 com laudos de autismo.