Catanduva se destaca em moradia e saneamento no ranking IPS Brasil

Catanduva apareceu entre os municípios brasileiros com melhores indicadores sociais nas áreas de moradia, infraestrutura urbana e saneamento básico no Índice de Progresso Social (IPS Brasil 2026), divulgado na semana passada. Conforme O Regional mostrou, no levantamento geral que avalia a qualidade de vida, o município ficou em 141º lugar no país e 94ª no estado de São Paulo.

O principal resultado veio no eixo Moradia, onde Catanduva conquistou nota 93,10, um dos indicadores de maior destaque do levantamento. O resultado evidencia o avanço do município em áreas diretamente ligadas ao bem-estar da população, como habitação adequada, acesso a serviços essenciais e infraestrutura urbana.

Entre os fatores que contribuíram para o desempenho positivo de Catanduva no eixo Moradia estão: cobertura praticamente universal de serviços essenciais, como coleta de resíduos sólidos e iluminação; e boa estrutura das residências.

Catanduva também obteve excelente desempenho no eixo Água e Saneamento, alcançando nota 95,16. O resultado demonstra eficiência nos serviços de abastecimento e saneamento, fundamentais para prevenção de doenças e melhoria das condições de vida da população.

Diferente de rankings baseados apenas em arrecadação ou tamanho da economia, o IPS Brasil avalia como os recursos disponíveis chegam efetivamente à população, medindo como os municípios conseguem transformar desenvolvimento econômico em qualidade de vida e os impactos concretos dos serviços públicos no cotidiano das pessoas.