Projeto estabelece regras para monitoramento por drones em Catanduva

A Câmara de Catanduva analisa nesta terça-feira, 26, o Projeto de Lei nº 28/2026, apresentado pelo presidente Marcos Crippa (PL) e que institui a Política Municipal de Monitoramento por Drones. A matéria está na pauta da sessão ordinária do Legislativo, que começa às 17h30.

A proposta busca modernizar e ampliar as ações da Guarda Civil Municipal (GCM) por meio da utilização de aeronaves remotamente pilotadas, conhecidas como drones, reforçando o investimento em tecnologia aplicada à segurança pública.

“O projeto prevê a implantação de novas ferramentas tecnológicas para otimizar a infraestrutura da GCM, ampliar a integração operacional e fortalecer ações de segurança urbana e policiamento ostensivo comunitário”, comenta Marcos Crippa.

Entre os objetivos estão o apoio ao patrulhamento preventivo e repressivo à criminalidade, inclusive no monitoramento de pontos suspeitos de comércio de entorpecentes.

De acordo com a norma, os drones também poderão ser utilizados para auxílio na localização de focos de dengue, descarte irregular de lixo, degradação ambiental, eventuais desastres naturais, na fiscalização de áreas, prédios e eventos públicos.

Segundo Crippa, outra vantagem do uso de drones é a redução dos riscos aos agentes em determinadas operações, tem em vista que o veículo é controlado remotamente.

“Além disso, os drones se apresentam como uma opção mais econômica para o munícipio, tanto pelo seu preço de aquisição quanto pelo seu custo operacional mais baixo, proporcionando, dentre outros, uma redução de gastos com combustível”, completa.

Sessão ainda terá projeto sobre bolsas de estudo e dois vetos

Na sessão desta terça-feira, os vereadores também vão analisar o Projeto de Lei 26/2026, de autoria do prefeito Padre Osvaldo (PL), que altera redação de lei de 1994, passando para o chefe do Executivo a decisão sobre a concessão de bolsas de estudo do Instituto Municipal de Ensino Superior – Imes Catanduva para servidores públicos municipais, dependentes e agregados.

A pauta traz, ainda, dois vetos do prefeito. Primeiro ao Projeto de Lei nº 10/2026, do vereador Dr. Sinval Malheiros (MDB), que institui programa de incentivo à contratação de pessoas com mais de 60 anos; e outro ao Projeto de Lei nº 13/2026, do vereador Marcos Crippa, que institui o Selo Bebida de Origem Legal para bares, restaurantes e estabelecimentos similares.

Por fim, os parlamentares ainda vão discutir e votar o Requerimento nº 68/2026, do vereador Ivan Bernardi (PL), que prevê ofício ao prefeito e à Superintendência do Departamento de Estradas de Rodagens (DER) para solicitar execução de sinalização vertical por meio de placas e horizontal no solo da rotatória na Estrada Vicinal Hermelindo Ruete de Oliveira.