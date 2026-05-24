Dezesseis entidades recebem R$ 7 milhões da assistência social

São recursos federais, estaduais e municipais, incluindo emendas parlamentares

A Prefeitura de Catanduva confirmou o repasse de R$ 6,9 milhões ao longo deste ano para 16 entidades que têm parceria com a Secretaria Municipal de Assistência e Desenvolvimento Social. São recursos federais, estaduais e municipais, incluindo emendas parlamentares, que serão transferidos para que as instituições mantenham o trabalho de apoio à população.

De acordo com Richard Casal, secretário de Assistência Social interino, do total, cerca de R$ 1,8 milhão vem do governo federal e pouco mais de R$ 400 mil do governo do estado. “A maior parte desse investimento vem do município. Serão quase R$ 5 milhões investidos pela prefeitura”, destaca. Ao todo, serão quase R$ 2 milhões a mais, na comparação com o ano anterior.

Destrinchando a tabela, é possível constatar que o maior aporte federal será para o IDVC, com duas emendas parlamentares de R$ 500 mil. Por outro lado, a entidade que recebeu o maior volume de recursos do município foi a Associação São Vicente de Paulo, com R$ 1,3 milhão. Já o governo estadual fez contribuições mais tímidas, que ficaram entre R$ 45 mil e R$ 71 mil.

Nas contas do secretário interino, a gestão do prefeito Padre Osvaldo (PL) é a que mais investiu e fortaleceu as instituições do terceiro setor. “Apoiar as entidades é cuidar das pessoas. É investir em quem está na linha de frente, ajudando quem mais precisa. São as entidades, as ONGs, as igrejas católicas e evangélicas, e também os espíritas, que nos ajudam a ajudar tanta gente.”