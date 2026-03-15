Vitória em Birigui coloca Santo na briga por uma das 8 vagas no mata-mata

O Catanduva chegou perto de um milagre neste domingo: o time jogou em Birigui contra o Bandeirante, e a partida estava próxima de terminar em 1 a 1. Aos 50 minutos do segundo tempo, porém, o Santo marcou o segundo gol, garantindo a vitória que mantém vivas as chances de classificação da equipe.

Bruno Nunes fez o primeiro do Santo aos 46 minutos do primeiro tempo. No final do jogo, porém, a partida ficou dramática. O Bandeirante empatou aos 45 minutos, com Rian Davi. O que parecia impossível aconteceu: nos acréscimos, aos 50 minutos do segundo tempo, Romário fez o segundo gol do Catanduva.

A vitória deixa o Catanduva com chances de classificação, dependendo apenas de uma vitória para seguir à próxima fase, o mata-mata com os oito melhores. O time precisa vencer o Paulista de Jundiaí no próximo sábado, dia 21, quando joga em Catanduva, no Estádio Municipal Silvio Salles. Todos os jogos de sábado (última rodada da primeira fase) começam às 15h.

VITÓRIA GARANTE VAGA

Com 21 pontos, o Catanduva é o 9º colocado. Uma vitória leva o time a 24 pontos. O União São João (em 8º, com 21 pontos) enfrenta o São Bernardo (que está em 6º, com 22 pontos). Qualquer placar deste jogo — desde que o Catanduva vença — garante a classificação do Santo.

Apesar de precisar “apenas” da vitória, a partida contra o Paulista não será fácil. O time de Jundiaí soma 20 pontos e está na 10ª colocação. Uma vitória do Paulista, combinada com tropeços de Rio Claro ou União São João, garante o time de Jundiaí na próxima fase.