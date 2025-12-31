Virada de ano tem shows em 11 cidades da região de Catanduva

A chegada de 2026 será celebrada com música e shows gratuitos em praça pública em 11 cidades da região de Catanduva. A maioria das prefeituras vai apostar em atrações duplas com DJs e música sertaneja, mas também vai ter samba, pagode, axé, funk e outros ritmos que agitem o público. Alguns locais confirmaram shows pirotécnicos com fogos de artifício silenciosos.
Em Marapoama, a programação começa nesta terça-feira, dia 30, com Rafael Azevedo e Miller Viola, na Praça da Matriz, valorizando a música sertaneja e regional. Na quarta, 31, o Show da Virada, a partir das 22h, terá a Banda Alternativa, que vai agitar o público com repertório diversificado. Logo após, o DJ Rodrigo Ricci assume a festa com muitos sucessos.
Em Santa Adélia, a agenda de final de ano terá encerramento na quarta-feira, dia 31, na Praça Dr. Adhemar de Barros, com o show da dupla Bruno Mulato e Leandro, além do DJ Mello. A partir das 21h, acontecem também os sorteios da campanha Encantos de Natal.
Em Itajobi, o show da virada será na Praça 9 de Julho, das 22h à 1h, com a banda San John e DJ Thalia. Além disso, na Praça da Igreja de Nova Cardoso, vão se apresentar a banda Studio R e Anthony DJ MPC - O Brabo, na mesma faixa horária. A promessa é que a população celebre a chegada de 2026 com muita música, animação e alegria em uma grande festa de confraternização.
Em Elisiário também vai ter show da Banda Studio R, além do DJ Matheus Caparroz, na quarta-feira, a partir das 21h, na Praça da Matriz.
Já em Embaúba, as atrações serão DJ Fabrício e a Banda Mil Show, a partir das 22h, na Praça Central.
Em Novais, o show da virada terá atração tripla, com Jeninho, Wesley Mattos e DJ Mello, a partir das 22h, na Praça Lourenço Gil Martins, que ganhou decoração especial para o Natal. A programação ainda terá queima de fogos silenciosos para celebrar a chegada de 2026.
Palmares Paulista terá show com William & Bidiko na quarta-feira, 31, a partir das 22h30, na Praça da Matriz. A proposta é reunir famílias, amigos e encerrar o ano com festa e união. Já na cidade de Paraíso, o Show da Virada terá como atrações DJ Paulinho, a partir das 21h, e Jeninho, às 22h30, na Praça da Matriz, para celebrar o novo ano com música e energia boa.
Em Urupês, serão três shows seguidos para comemorar a virada de ano, começando com Giovanna Guidotti, às 21h, seguida pela dupla Thalita & Eliza, às 22h30, e por Vinicius Pardini, a partir da 1h. Também vai ter queima de fogos silenciosos na passagem para 2026.
Quem for aproveitar o Réveillon 2026 em Sales poderá curtir shows de Swingueira Brasil e DJ Lincoln, a partir das 22h, na Praça da Matriz. Na virada de ano, haverá show pirotécnico.
Para completar a agenda regional, Olímpia terá show com o cantor Mumuzinho, referência no samba, além do cantor Joab e do DJ Marcos Righetti. As apresentações serão na quarta, 31, a partir das 21h30, no estacionamento do parque aquático Thermas dos Laranjais, com pista solidária e camarote open bar. Ingressos disponíveis no site www.guicheweb.com.br.
