Viaduto da Washigton Luís em Mirassol terá novo bloqueio

A Ecovias Noroeste Paulista voltará a interditar o viaduto localizado na rodovia Washington Luís (SP-310), km 449, em Mirassol. Após etapas de demolição e a concretagem da parte externa, a concessionária interditará, novamente, o tráfego sob a estrutura, nos dois sentidos.

O bloqueio ocorrerá em duas etapas: de 30 de novembro a 6 de dezembro, das 8h às 16h; no dia 8, no mesmo horário, e nos dias 9 e 10, das 8h às 12h. No dia 7 não haverá interdição devido ao jogo entre Mirassol e Flamengo, válido pela última rodada do Campeonato Brasileiro.

A medida será necessária para a demolição e a concretagem da parte externa do viaduto no trecho da pista norte (sentido capital–interior). Fora desses horários, o trânsito estará liberado. No mesmo período, os acostamentos sobre o viaduto também ficarão interditados.

A partir do dia 11, o tráfego sob a estrutura será liberado nos dois sentidos, com estreitamento de faixa, como já vinha ocorrendo por conta das obras. A Ecovias reforça a importância de os usuários respeitarem a sinalização, reduzirem a velocidade e planejarem o deslocamento.

As obras no viaduto que dá acesso às avenidas José Ricci e Dr. Antônio Cândido Moreira começaram em julho e devem ser concluídas em dezembro. Os trabalhos integram o projeto de implantação das terceiras faixas na SP-310, nos trechos de Mirassol e São José do Rio Preto.

Para reduzir impactos no tráfego e facilitar a orientação de motoristas e moradores, a concessionária instalou sinalização, indicou rotas alternativas e utiliza Painéis de Mensagem Variável (PMVs) móveis para reforçar as informações na rodovia.

ALARGAMENTOS

A estratégia da Ecovias Noroeste Paulista é realizar os alargamentos dos viadutos de forma progressiva, junto com a implantação das terceiras faixas, para liberar o tráfego o mais rápido possível, diminuindo congestionamentos e lentidão.

Até o final da obra, que deve durar dois anos e inclui a implantação de marginais, viadutos e iluminação, está previsto o alargamento da rodovia sobre seis viadutos no trecho urbano da via, em Mirassol e São José do Rio Preto.