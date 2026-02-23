Elisiário instala câmeras de vigilância na creche e na escola municipal

A Prefeitura de Elisiário instalou 55 câmeras nas salas de aula, corredores, pátios, refeitórios e quadra da CEMEI Sonia Maria Borghi Paulini e da EMEF Prof.ª Regina Teresa Aparecida Savazzi. O anúncio foi feito pelo prefeito Cássio Bertelli, junto à volta às aulas na rede municipal.

“Cuidar, proteger e estar presente: esse é o compromisso da nossa gestão”, destacou o gestor, frisando que as câmeras representam reforço no cuidado com as crianças e com a comunidade escolar como um todo, proporcionando ambiente mais seguro, organizado e acolhedor.

“Mais do que equipamentos, essa iniciativa representa responsabilidade, prevenção e compromisso com o futuro”, complementa Cássio Bertelli, detalhando que o monitoramento e o acesso às imagens serão feitos conforme a necessidade de cada unidade escolar.

O investimento no projeto de monitoramento foi de quase R$ 25,5 mil, com recursos próprios do município. Além disso, todas as salas da creche e da escola têm ar-condicionado e TVs de 55 polegadas com internet, facilitando o acesso a conteúdos da disciplina pelos educadores.