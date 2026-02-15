Região
Prefeitura de Paraíso anuncia mais casas e chega a 55 novas moradias
Paraíso: município precisará adquirir área para viabilizar a construção
Município dará andamento a dois projetos simultâneos junto aos governos estadual e federal
Por Da Reportagem Local | 15 de fevereiro, 2026

A Prefeitura de Paraíso anunciou, na sexta-feira, 13, a conquista de 25 casas populares junto ao Governo Federal, que já entrarão em processo licitatório para construção. O lote se soma a outras 30 casas anunciadas poucos dias antes, por meio da CDHU - Companhia de Desenvolvimento Habitacional e Urbano, em ação do Governo do Estado de São Paulo. 

Em vídeo nas redes sociais, o prefeito Osvalte Bovoni informou que a documentação referente às 30 primeiras moradias está em andamento. O município precisará adquirir área para viabilizar a construção. Com a novidade, dois projetos serão encaminhados à Câmara de Vereadores para ajustes no orçamento municipal, um relacionado a cada conquista – estadual e federal.

“A Câmara abrindo a ficha orçamentária, já iniciaremos o processo de licitação para darmos andamento em mais um núcleo de casas populares. Então, é uma ótima notícia para todos nós. Não serão 30 casas populares, e sim 55 casas populares para beneficiar a nossa população e para atender a demanda que temos”, celebrou o prefeito.

Da Reportagem Local
