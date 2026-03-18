Projeto do Aeroporto Internacional de Olímpia avança em Brasília

A Estância Turística de Olímpia deu mais um passo para a viabilização do Aeroporto Internacional de Olímpia. Documentos oficiais do Ministério de Portos e Aeroportos confirmam que o ofício e a nota técnica do projeto foram encaminhados à Secretaria Especial do Programa de Aceleração do Crescimento (SEPAC), vinculada à Casa Civil da Presidência da República, solicitando a inclusão do empreendimento no Programa de Aceleração do Crescimento (PAC).

O encaminhamento representa avanço relevante no processo federal de viabilização da obra, colocando o projeto na etapa de análise e priorização dentro da carteira de investimentos estratégicos do Governo Federal.

O aeroporto será implantado e operado pela Infraero, empresa pública responsável por importantes aeroportos do país. O investimento inicial estimado para a implantação da infraestrutura é de aproximadamente R$ 400 milhões, com participação da Infraero e do Governo Federal.

O projeto prevê a construção de infraestrutura aeroportuária completa, incluindo pista de pouso e decolagem, pátio de aeronaves, terminal de passageiros para voos nacionais e internacionais, torre de controle, balizamento noturno e demais estruturas operacionais necessárias.

A capacidade inicial prevista é de até 1 milhão de passageiros por ano, com possibilidade de expansão conforme o crescimento da demanda turística.

Atualmente, Olímpia recebe mais de 4 milhões de visitantes por ano, consolidando-se como um dos principais destinos turísticos do Brasil, com cerca de 34 mil leitos de hospedagem e parques aquáticos entre os mais visitados do mundo.