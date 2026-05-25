Região
Campanha garante vacinação de pessoas e animais em Marapoama
Foto: Prefeitura de Marapoama - Plantão de vacinação foi realizado na Praça da Matriz e na Cohab Nova
Durante a atividade, 111 pessoas foram imunizadas contra a gripe na Praça da Matriz
Por Da Reportagem Local | 25 de maio, 2026

A Secretaria de Saúde de Marapoama promoveu no sábado, dia 16, importante ação voltada à proteção da população e dos animais de estimação. A campanha foi realizada na Praça da Matriz e no Conjunto Habitacional Marapoama A (Cohab Nova), mobilizando equipes de saúde e garantindo atendimento à comunidade.

Durante a atividade, 111 pessoas foram imunizadas contra a gripe. Além disso, foram vacinados 243 cães e 101 gatos, reforçando a prevenção da raiva. “Nosso compromisso é cuidar das pessoas e também dos animais, garantindo mais saúde, segurança e qualidade de vida para todos”, afirmou o prefeito Lourenço Lorenceti.

A Secretaria Municipal de Saúde reforça que a campanha de vacinação contra a gripe continua até o dia 30 de maio, atendendo aos grupos prioritários definidos pelo Ministério da Saúde, entre eles crianças de 6 meses a menores de 6 anos, idosos, gestantes, puérperas, pessoas com comorbidades, trabalhadores da saúde e professores.

A vacina está disponível de segunda a sexta-feira, das 7 às 17 horas, no Centro de Saúde de Marapoama.

Autor

Da Reportagem Local
Redação de O Regional
Outras notícias de Da Reportagem Local
Por Da Reportagem Local | 31 de maio de 2026
Marapoama fortalece diálogo com setor produtivo em reunião com empresários,
Leia mais
Por Da Reportagem Local | 30 de maio de 2026
Santa Adélia investe em inovação e instala bebedouros com espaço para pets
Leia mais
Por Da Reportagem Local | 28 de maio de 2026
Região ganha meliponário no mês que celebra o Dia Mundial da Abelha
Leia mais