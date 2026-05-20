Ariranha recebe verba federal de R$ 200 mil do deputado João Cury

Repasse atendeu pedido feito pelo vice-prefeito Tinim e pela vereadora Lenita Afonso

O deputado federal João Cury (MDB) destinou verba de R$ 200 mil para custeio da saúde do município de Ariranha, atendendo a pedido feito pelo vice-prefeito Tinim e pela vereadora Lenita Afonso, todos do mesmo partido. A verba deverá ser direcionada à aquisição de medicamentos.

“Ariranha está fazendo um atendimento especial a todos os munícipes que precisam da saúde pública. Estamos trabalhando firme para oferecer melhorias. Essa verba vem em boa hora e será muito importante para o município”, celebra Tinim, elogiando a atuação do prefeito Dedê Trovó.

“A conquista reforça a união e o trabalho do Movimento Democrático Brasileiro em favor da população, buscando mais investimentos, melhorias no atendimento e mais qualidade nos serviços de saúde para todos os moradores de Ariranha”, escreveu a vereador Lenita nas redes sociais.

O deputado João Cury manifestou satisfação por contribuir com Ariranha. ““Fico muito feliz em ver que o nosso trabalho em Brasília está gerando resultados práticos e rápidos para quem mais precisa. A liberação deste recurso de R$ 200 mil, fruto de uma emenda de nossa autoria, chega em boa hora para fortalecer e custear a atenção básica de saúde em Ariranha. Esse dinheiro vai direto para o dia a dia dos postos de saúde, garantindo melhor atendimento para as famílias.”

Ele frisou que o recurso foi liberado graças ao empenho e à parceria séria mantida na cidade. “A vereadora Lenita e o vice-prefeito Tinim Zan são lideranças incansáveis, que nos trouxeram essa demanda e lutaram conosco para que o recurso fosse liberado. Contem sempre comigo.”