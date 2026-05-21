Ariranha recebe o evento ‘Culturando Geek’ no próximo domingo

A Prefeitura de Ariranha, por meio da Diretoria Municipal de Cultura e Lazer, realiza no domingo, dia 24 de maio, das 12h às 18h, o evento Culturando Geek, com programação voltada à cultura pop, jogos, cosplay, RPG e demais expressões do universo geek.

O evento será na Escola Municipal Prof.ª Benta Teixeira de Carvalho Pereira e terá apresentações, desfile cosplay, performances, atividades com jogos de tabuleiro, card games, RPG, ações temáticas e outras atrações voltadas ao público jovem, famílias e comunidade em geral.

A proposta busca valorizar a cultura geek como linguagem cultural contemporânea, promovendo integração, criatividade, convivência e acesso a novas formas de expressão artística e cultural.



O Culturando Geek é uma ação realizada com recursos da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura – PNAB, por meio do Governo Federal e Ministério da Cultura, com apoio da Prefeitura de Ariranha e Diretoria Municipal de Cultura e Lazer. A entrada é franca.