Região
Ariranha recebe o evento ‘Culturando Geek’ no próximo domingo
Foto: Reprodução - Evento será na Escola Prof.ª Benta Teixeira de Carvalho Pereira
Programação é voltada à cultura pop, com jogos, cosplay, RPG e demais expressões geeks
Por Da Reportagem Local | 21 de maio, 2026

A Prefeitura de Ariranha, por meio da Diretoria Municipal de Cultura e Lazer, realiza no domingo, dia 24 de maio, das 12h às 18h, o evento Culturando Geek, com programação voltada à cultura pop, jogos, cosplay, RPG e demais expressões do universo geek.

O evento será na Escola Municipal Prof.ª Benta Teixeira de Carvalho Pereira e terá apresentações, desfile cosplay, performances, atividades com jogos de tabuleiro, card games, RPG, ações temáticas e outras atrações voltadas ao público jovem, famílias e comunidade em geral.

A proposta busca valorizar a cultura geek como linguagem cultural contemporânea, promovendo integração, criatividade, convivência e acesso a novas formas de expressão artística e cultural.

O Culturando Geek é uma ação realizada com recursos da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura – PNAB, por meio do Governo Federal e Ministério da Cultura, com apoio da Prefeitura de Ariranha e Diretoria Municipal de Cultura e Lazer. A entrada é franca.

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Da Reportagem Local
Redação de O Regional
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