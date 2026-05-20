Embaúba doa 1,1 mil litros de leite de campanha que mobilizou a cidade

A cidade de Embaúba entregou na sexta-feira, 15 de maio, as doações arrecadadas durante a campanha “Embaúba, Doe Leite”, promovida pelo Fundo Social de Solidariedade do município em prol do Hospital de Câncer de Catanduva (HCC).

Neste ano, a campanha arrecadou 1.181 litros de leite, além de diversos outros itens como bolacha, feijão, arroz, detergente, macarrão, fraldas geriátricas e gelatina. A entrega foi realizada por Agnaldo Donizeti Evangelista, assistente social, e pelo voluntário do Fundo Social, José Alves de Matos.

A campanha aconteceu entre os dias 4 e 9 de maio e contou com arrecadações no Fundo Social da cidade, além de caravana que percorreu as ruas de Embaúba recolhendo doações de porta em porta.

Esta foi a quarta edição consecutiva da iniciativa, que vem crescendo ano após ano. Segundo os organizadores, o aumento da divulgação e o envolvimento da comunidade têm contribuído diretamente para ampliar os resultados da campanha. Em comparação com a edição anterior, houve crescimento nas doações. Em 2025, a campanha arrecadou 946 litros de leite.