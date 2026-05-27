Festival do Folclore tem recorde de inscrições em homenagem ao Rio

O Festival do Folclore de Olímpia (Fefol) lança oficialmente sua 62ª edição no próximo dia 1º de junho, às 19h, na ECO, Estação Cultural de Olímpia. Um dos mais importantes eventos do gênero no país, o festival será realizado entre 1º e 9 de agosto de 2026 com o tema “Aquele Abraço”, celebrando o Jubileu de Alecrim e homenageando o estado do Rio de Janeiro.

A edição já apresenta números inéditos: foram 147 grupos inscritos das cinco regiões do país, o maior volume em mais de seis décadas de história. Destes, 53 foram selecionados para a programação oficial, representando 21 estados brasileiros.

O Rio de Janeiro, estado homenageado, terá a maior delegação visitante da edição, com nove grupos confirmados. A presença fluminense levará ao palco manifestações como jongo, samba, folia de reis, maracatu, quadrilhas juninas e afoxé.

Criado em 1965 e realizado de forma ininterrupta desde então, o Fefol transformou Olímpia em referência nacional de cultura popular. Durante nove dias, o município passa a respirar o festival: apresentações ocupam o Recinto do Folclore, escolas, espaços públicos, empresas e ruas da cidade. O folclore chega ao palco carregado por quem mantém essas tradições vivas nos próprios territórios de origem, não como reconstrução cênica, mas como prática cultural ativa.

A edição de 2026 também registra uma das maiores renovações de elenco dos últimos anos: 18 grupos participarão do Fefol pela primeira vez, enquanto 20 grupos locais representarão Olímpia. Ao todo, cerca de 2.800 artistas, músicos e coordenadores estarão envolvidos nas atividades. A programação prevê mais de 130 apresentações gratuitas, além de seminários, ações educativas e intervenções culturais. A expectativa é de 180 mil visitantes ao longo dos nove dias.

A abertura oficial acontece em 1º de agosto, com o tradicional desfile dos grupos pela arena do Recinto do Folclore e os primeiros espetáculos da programação noturna.

“A cada edição, o Fefol reafirma seu compromisso com a preservação e valorização da cultura popular. É um trabalho construído com responsabilidade e respeito à diversidade que o festival representa”, afirma Priscila Foresti, secretária de Cultura e Defesa do Folclore de Olímpia.