Projeto de capacitação em inclusão chega à Apae de Olímpia

De 16 de março a 3 de abril, a ONG ImageMagica realiza nova etapa do projeto Capacitação, Inclusão e Humanização na Apae de Olímpia. As atividades acontecem em dias úteis e reúnem profissionais da instituição em encontros voltados ao fortalecimento de práticas mais acolhedoras, empáticas e inclusivas no atendimento às pessoas com deficiência.

A iniciativa é apresentada pelo Ministério da Saúde e pelo SUS, por meio do Programa Nacional de Apoio à Atenção da Saúde da Pessoa com Deficiência (Pronas/PCD), e conta com o patrocínio das empresas Tereos, Europ Assistance, Vinland Capital e Wealth High Governance (WHG).

O projeto propõe encontros formativos que combinam dinâmicas de grupo, reflexões sobre o cuidado, oficinas de fotografia e expressão visual, estimulando os participantes a desenvolver novos olhares sobre o cotidiano do trabalho na área da saúde e da assistência social.

Entre os temas abordados está o “cuidar de quem cuida”, incentivando os profissionais a refletirem sobre o próprio bem-estar e a importância do autocuidado no exercício de suas funções.

A nova edição dá continuidade ao trabalho realizado em 2025 na Apae de Colina, que reuniu 168 participantes nas oficinas e resultou em exposição fotográfica interna, visitada por cerca de 500 pessoas, entre profissionais, familiares e membros da comunidade.

Para a assistente social Maria Cristina Astolphi, da Apae Colina, a experiência trouxe momento raro de pausa e reflexão em meio à rotina intensa de trabalho. “Todas as atividades foram importantes, cada uma com seu objetivo, e todas contribuíram de alguma forma. Torço para que muitas outras pessoas tenham acesso a tudo isso de bom que vocês trouxeram para nós.”