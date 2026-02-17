Sete cidades da região têm matinê nesta terça-feira para encerrar o Carnaval

O Carnaval termina nesta terça-feira com muitas atrações na região de Catanduva.

Em Santa Adélia, a programação será encerrada com matinê a partir das 17h, na Praça Dr. Adhemar de Barros, seguida do último dia do desfile de carros e blocos e DJ Leandro Rocha.

Em Itajobi, tem matinê para as crianças a partir das 15h, na Praça 9 de Julho, trazendo o tema Festa das Cores, com diversão garantida para a família toda.

O Elisiário Folia também traz matinê no Nosso Clube, a partir das 15h. A festa terá distribuição de kit com confete e serpentina, decoração temática e show com Jonas Xau.

A agenda da folia em Paraíso tem Matinê das Crianças com a Festa das Cores, das 16h às 21h, na rua do Café, em frente à praça da Matriz. A música ficará por conta de Dj Edinho.

As atrações do TabaFolia, em Tabapuã, terminam com a matinê desta terça-feira, a partir das 16h. A animação fica por conta do DJ Juninho e da Beka e Banda.

O CarnaFamília de Urupês traz em destaque as Oficinas Criativas, das 16h às 17h30, na Praça Central. Em seguida, das 17h30 às 19h, acontece a última matinê, com brinquedos, guloseimas, entrega de medalhas e show do Mundinho Kids.

O Carnaval na Praça, de Ibirá, será embalado pelo show de Sinfonia do Samba na matinê desta terça-feira, às 15h. As atrações serão na Praça 9 de Julho, com praça de alimentação completa.