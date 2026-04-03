Via Sacra é apresentada nesta sexta-feira no Conjunto Esportivo

Catanduva recebe, nesta Sexta-Feira Santa, mais uma edição da tradicional Via Sacra, que será apresentada a partir das 19h, no Conjunto Esportivo Anuar Pachá, no Parque Iracema. O evento deve reunir milhares de espectadores e promete mais uma noite de fé, emoção e reflexão. A entrada é gratuita para todo o público, sem retirada de ingressos.

A encenação mantém viva uma história que começou em 1960, com uma procissão realizada pela rua Brasil, com encerramento na antiga Estação Ferroviária, onde hoje funciona a Estação Cultura. Em 1963, o evento passou a ser realizado no antigo Estádio Silvio Salles, na rua Amazonas — local onde hoje está o shopping —, permanecendo ali por cerca de 32 anos.

Ao longo do tempo, a Via Sacra passou por diferentes espaços da cidade até deixar de ser realizada após 2010. A tradição foi retomada em 2023, e desde então o espetáculo acontece no Conjunto Esportivo, oferecendo mais estrutura e conforto ao público. A idealizadora foi Janete Monteleone da Silva, com continuidade pela sua filha, Patrícia Monteleone Silva Marcelino.

De acordo com a Prefeitura de Catanduva, a Via Sacra se consolidou como parte do calendário turístico do Estado, atraindo público de toda a região. Atualmente, o evento conta com cerca de 150 atores, envolvendo mais de 250 pessoas na produção, todos catanduvenses.

A encenação também traz, a cada ano, reflexão alinhada ao tema da Campanha da Fraternidade. Em 2026, o tema é “Fraternidade e Moradia”, ampliando o olhar social da apresentação. Quem não puder comparecer presencialmente poderá acompanhar a apresentação ao vivo pela internet, pelos canais @prefeituracatanduva e @camaracatanduva no YouTube.