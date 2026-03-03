Via Sacra da Fraternidade abre inscrições para novos integrantes

A tradição continua em Catanduva. A Via Sacra da Fraternidade ao vivo já tem data marcada e a Secretaria Municipal de Cultura abriu inscrições para toda a população que queira integrar o elenco da encenação. O espetáculo será apresentado na Sexta-Feira Santa, dia 3 de abril, a partir das 19h, no ginásio do Conjunto Esportivo Anuar Pachá, no Parque Iracema.

Pessoas de todas as idades podem participar — adultos, jovens, idosos e crianças — e vivenciar essa experiência de fé, cultura e união comunitária. Os interessados podem entrar em contato com a Secretaria de Cultura pelo telefone 17 3531-5100, falar com a Michely, ou comparecer diretamente à Estação Cultura, de segunda a sexta-feira, das 8h às 16h.

Os ensaios serão realizados no próprio ginásio do Conjunto Esportivo Anuar Pachá, nos dias 7, 14, 21 e 28 de março, sempre às 17h. Para o dia 1º de abril está previsto o ensaio geral e no dia 2 o ensaio dos soldados, da abertura e dos anjos, ambos em horário a definir.

Criada em 1960 por Janete Maria Monteleone da Silva, a Via Sacra se consolidou como uma das manifestações culturais e religiosas mais tradicionais do município. Desde 1997, a encenação é conduzida por Patrícia Monteleone, filha de Janete, mantendo viva a proposta. A apresentação emociona o público com a representação da paixão, morte e ressurreição de Cristo.

No ano passado, a encenação teve cerca de 1h30 de duração, com 110 participantes entre atores, figurantes e equipe técnica – e lotou as dependências do Conjunto Esportivo.