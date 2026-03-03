HPA avança no Projeto Lean nas Emergências com nova visita técnica

O Hospital Padre Albino recebeu, nos dias 26 e 27 de fevereiro, a visita das consultoras do Hospital Beneficência Portuguesa, de São Paulo, para dar continuidade ao Projeto Lean nas Emergências, que tem como foco a otimização dos fluxos nas portas de entrada hospitalares, com redução de desperdícios, melhoria nos processos e maior agilidade no atendimento.

A metodologia é iniciativa do Ministério da Saúde, executada de forma colaborativa pelos hospitais Beneficência Portuguesa, de São Paulo, Moinhos de Vento, Sírio-Libanês, Oswaldo Cruz, HCor e Albert Einstein, por meio do Programa de Apoio ao Desenvolvimento Institucional do Sistema Único de Saúde (Proadi-SUS).

As consultoras Dra. Anna Luiza Dutra Poloni e a enfermeira Bianca Braga Tameirão se reuniram com o time de Gestão de Alta Performance em Emergência (Gape) para avaliar os resultados alcançados, revisar processos e alinhar novas estratégias voltadas ao aprimoramento da qualidade assistencial e da eficiência operacional.

Entre os avanços destacados pelas consultoras está a reestruturação dos huddles assistenciais, reuniões rápidas e estratégicas realizadas pelas equipes, fortalecendo a comunicação interna e contribuindo para decisões mais ágeis e assertivas no cuidado ao paciente.

O time Gape também apresentou os resultados alcançados a partir das ações implementadas, destacando a reorganização estrutural do setor, a criação e padronização de novos processos e a otimização dos fluxos assistenciais.

Ao final do encontro foram pactuadas metas e prioridades para o próximo ciclo de trabalho, mantendo como pilares a segurança do paciente, a eficiência operacional e o fortalecimento da cultura de melhoria contínua no setor de emergência.