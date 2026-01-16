Vestibulinho das Etecs divulga classificação e convocação para matrículas

A classificação geral do Vestibulinho das Escolas Técnicas Estaduais (Etecs) para o primeiro semestre de 2026 foi divulgada nesta quinta-feira, 15. A consulta pode ser feita no site vestibulinho.etec.sp.gov.br ou diretamente na Etec ou Extensão em que se pretende estudar. A relação inclui todos os candidatos aprovados, enquanto os treineiros terão lista específica.

A primeira chamada para matrículas começa nesta sexta-feira, 16, para os cursos presenciais e semipresenciais de Ensino Médio e Ensino Técnico. Os convocados receberão e-mail e SMS com orientações para envio da documentação. A matrícula deverá ser realizada nos dias 19 e 20 de janeiro. O resultado da análise dos documentos será informado por e-mail no dia 22 de janeiro.

Para os cursos online de Ensino Técnico e Especialização, a convocação será enviada por e-mail no dia 19 de janeiro. A matrícula virtual ocorrerá nos dias 19 e 20, conforme instruções encaminhadas ao candidato. O resultado da análise será divulgado em 26 de janeiro.

A matrícula será efetivada pela Etec, mediante apresentação da documentação exigida. Para cursos online, o procedimento ocorre por sistema virtual. Candidatos que utilizaram o sistema de pontuação acrescida devem comprovar a escolaridade integral em escola pública. A não apresentação dessa comprovação resulta no cancelamento da matrícula e na perda da vaga.

O candidato que não realizar a matrícula dentro do prazo estabelecido perde o direito à vaga, que será destinada ao próximo classificado. Caso existam vagas remanescentes, a segunda chamada para cursos presenciais será divulgada em 23 de janeiro, após as 14h. O calendário completo das matrículas e o Manual do Candidato podem ser consultados no site.